Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 34,9870 seviyesinde işlem gördü.

Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 36,7611'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.



Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.



Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacak.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.



Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.