Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi yatay seyretti.



Dolar/TL güne 34,18 civarında başladı. Euro/TL de 37,09'dan işlem gördü.



TCMB, faiz kararını bugün 14.30'da açıklanacak. Piyasada politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Para Politikası Kurulu (PPK) metninde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı yakından izlenecek.



Eylül ayı enflasyonu sonrası ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ötelenmişti. PPK metninde faiz indirimine dair ipuçları aranacak.



Ayrıca eylül ayı konut satış istatistikleri, haftalık bankacılık sektörü verileri ile TCMB haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 yılı bütçesinin TBMM'ye sunum töreni ve ECB faiz kararı da öne çıkan diğer gündem maddeleri.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda dolar, ABD eski başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimleri kazanma olasılığının arttığını gösterden tahminlerin ardından değer kazandı.



Trump'ın gümrük vergileri, vergi ve göç politikalarının enflasyonu yükselteceği düşünülüyor, dolayısıyla bu durum tahvil fiyatlarını olumsuz doları ise olumlu etkiliyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün faiz indirimine giderek 13 yıldır ilk kez art arda ikinci defa faizleri düşürmesi bekleniyor.