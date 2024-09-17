Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Piyasalar merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı.



Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi 34 bandındaki hareketini sürdürdü.



Dolar/TL, bugün yüzde 0,17 artışla 34,06'ya yükseldi. Euro/TL ise 37,94'den alıcı buldu.



Türkiye genelinde konut satışları, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Bu rakam 2024'ün en yüksek aylık satış rakamı olarak kaydedildi.



Konut fiyatlarında reel düşüş serisi ağustos ayında da devam etti. Merkez Banaksı verilerine göre konut fiyatları, ağustosta reel olarak yüzde 11,6 düştü.



Merkez Bankası'nın net rezervlerinde 9 milyar dolar artış bekleniyor. Bankacılara göre bu rakam, son 3 ayın en büyük haftalık artışı olacak.



ŞİMŞEK: VERGİ ARTIŞI GÜNDEMDE YOK



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı canlı yayında, genel KDV oranlarında, kurumlar vergisinde ve gelir vergisi dilimlerinde bir artışın gündemlerinde olmadığını söyledi.



Şimşek bazı istisnalar, indirimli oranlar konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti ve halkın uygulanan politikaların etkisini önümüzdeki yılın ikinci yarısında belirgin göreceğini söyledi.



GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA



Merkez Bankası, faiz kararını perşembe günü açıklayacak. TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak.

Metinde yaşanabilecek olası değişikliklerden ilk faiz indiriminin zamanlaması anlaşılmaya çalışılacak.

