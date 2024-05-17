Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.



Dün günü 32,27 seviyesinde kapatan Dolar/TL kuru yeni güne 32,2553 düzeyinde başlangıç yaptı.



Önceki kapanışını 35,08’den yapan Euro/TL kuru ise 35,06 seviyesinde seyrediyor.



MERKEZ BANKASI REZERVLERİ



Merkez Bankası’nın rekor hızdaki rezerv birikimi sürüyor.



TCMB verilerine göre toplam rezervler geçen hafta 7,5 milyar dolar artışla 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.



Net rezervler 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.



Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışlar hız kazandı. 10 Mayıs haftasında KKM hesaplarından 36,4 milyar liralık çözülme yaşandı. KKM hesaplarındaki toplam tutar 2,2 trilyon liranın altına geriledi.



10 MAYIS HAFTASI REKOR ALIM



Yabancı yatırımcılar, 10 Mayıs haftasında 2,83 milyar dolar ile Türk tahvillerinde rekor alım yaptı. Yabancılar, hisse senetlerinde 84,7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 3,2 milyar dolar geriledi.



MAYIS AYINDA YATAY SEYİR



Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden Dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.



Fitch Ratings, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye geri dönmeye başladığını bildirdi. Refinansman risklerinin azaldığını belirten kuruluş, genel devlet borcunun düşük olduğu kaydedildi.