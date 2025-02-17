Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Şubat 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 36,2340 seviyesinden işlem görüyor.



Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 36,2240'tan tamamladı.



Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,2340 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 38,0340'tan, sterlin/TL de yatay seyirle 45,6060'tan satılıyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinde bulunuyor.



ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, söz konusu adımların ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı ve ülkenin ticaret ortaklarının da ek gümrük vergileri sonrası üretim konusunda sıkıntılarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.



Bununla birlikte, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.



Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.