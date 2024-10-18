Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, haftanın son işlem gününde yatay seyretti.



Dolar/TL, güne 34,22 civarında işlem gördü. Euro/TL de 37,12 seviyesinde alıcı buldu.



Merkez Bankası, dün politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmedi.



TCMB'nin enflasyona ilişkin mesajları dikkat çekti. Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu belirten banka, iyileşme hızına dair belirsizliklerin arttığını açıkladı. Ekonomistler, PPK metninden faiz indirimine dair net bir ipucu çıkmadığını söyledi.



İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?



Ekonomistler, PPK metninden faiz indirimine dair net bir ipucu çıkmadığını söyledi.



Kasım ayında bir indirime kapının tam olarak kapanmadığını belirten ekonomistler, aralık ve Ocak ayında indirim ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.



Son çeyreğe ait ilk enflasyon verisi Kasım ayında açıklanacak ve takibinde güncel enflasyon raporu da yayımlanacak. Tüm bunlar piyasalara göre bankanın faiz indirim döngüsünün netleşmesini sağlayacak.

