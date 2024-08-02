Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Ağustos 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü.



Dolar/TL, güne 33,17 ile zirve seviyelere yakın başladı. Euro/TL ise 35,86'dan alıcı buldu.



Piyasalarda veri gündemi ile Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni likidite adımının etkileri izleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.



TCMB dün sterilizasyon araçlarına güniçi ek TL depo alım ihalelerini ekledi. TCMB'nin yeni adımı gecelik faizlerin koridorun alt bandına yaklaşmasıyla birlikte geldi.



Fazla likidite dün itibarıyla 390 milyar TL civarındaydı. Gecelik faiz ise bu hafta gerilediği yüzde 47,02'den dün yüzde 48,28'e yükseldi.



Küresel piyasalarda satış baskısı oldukça kuvvetli. Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürülmesinin bir gün ardından, İsrail'in dün Hamas'ın silahlı kanadının lideri Muhammed Deif'i geçen ay Gazze'ye düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüğünü teyit etmesi de jeopolitik gerilimi artırarak risk iştahı üzerinde etkili oldu.



ABD'den dün gelen veriler, imalat faaliyetlerinin temmuz ayında beklenenden daha fazla daraldığını ve istihdamın 2020'den bu yana görülmeyen seviyelere ulaştığını gösterdi.



İşsizlik başvuruları yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan 249 bine yükseldi.



Son verilerin ardından enflasyon endişeleri yerini resesyon korkusuna bırakırken, güvenli liman varlıklara olan talep arttı.