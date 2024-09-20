Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.



Dolar/TL güne yüzde 0,15 artışla 34,08'den başladı. Euro/TL de yüzde 0,11 yükselişle 38,11'den el değiştirdi.



Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 oranında sabit tuttu.

Böylece üst üste altıncı toplantıda faiz sabit tutulmuş oldu. PPK metinlerinde daha önce yer verilen "sıkılaştırma" ifadesi kaldırıldı.



Ekonomistlere göre karar metninin satır araları faiz indirimi hazırlığına işaret etti.



KÜRESEL GELİŞMELER



ABD Merkez Bankası (Fed) sonrası yaşanan gelişmekte olan ülkelere yönelik artan risk iştahını jeopolitik endişeler gölgeledi.



İsrail'e ait savaş uçakları dün geç saatlerde yaklaşık bir yıldır süren savaşta Lübnan'a yönelik en yoğun saldırıları gerçekleştirerek Hizbullah ile çatışmaları tırmandırdı.



İsrail dünkü yoğun hava saldırısını, hafta başında Lübnan'da Hizbullah mensuplarının üzerlerinde taşıdıkları çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasının ardından başlattı.



Lübnan ve Hizbullah'ın İsrail'i sorumlu tuttuğu patlamalarda 37 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı açıklamada Salı ve Çarşamba günü gerçekleşen saldırıların "katliam" olduğunu ve savaş ilanı anlamına geldiğini söylemişti.