Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir bugün de devam etti.



Dolar/TL, bugün 34,46 civarında işlem gördü. Euro/TL de 36,42 seviyesinde el değiştirdi.



Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB'nin yarın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasalarda ilk faiz indirimi beklentileri gelecek yıla sarktı.

Türk Lirası'nın kasım ayında dolar karşısında değer kaybı yüzde 1'e ulaştı. TL'nin yılbaşından beri değer kaybı yüzde 14,53 seviyesinde gerçekleşti.



Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Toplantılar öncesinde işçi konferedasyonları, vergi başta olmak üzere emekçilerin acil taleplerini sıraladı.



İşçi kesimi, gelir vergisi tarifesinin yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi çağrısı yaptı. Birinci dilimin asgari ücretin 14 katından az olmaması gerektiği belirtildi.



Küresel piyasalarda teknoloji devi Nvidia'nın üçüncü çeyrek bilançosu açıklanacak.



Gecelik faiz bir aydan fazla süredir politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,17 seviyesinde tamamladı. Fazla likidite yaklaşık 670 milyar TL ile rekor seviyelere yeniden yaklaştı.