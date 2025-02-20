Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Şubat 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir sürüyor.



Dolar/TL güne 36,32 seviyesinde başlarken, piyasada iç gündem ve ticaret savaşları odaklı küresel gelişmeler takip edilecek.



İç gündemde bugün şubat ayı tüketici güven endeksi ile Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek.



REZERVLERDE REKOR BEKLENİYOR



Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre 14 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 6 milyar dolara yakın artışla 173 milyar doları aştı ve yeni zirvesine yükseldi.



Bankacıların hesaplamasına göre net rezerv ise 6 milyar dolar civarında artışla 73 milyar doları aşarak yeni rekora yükseldi. Benzer şekilde swap hariç net rezerv ise önceki haftaya göre 6 milyar dolar üzeri artışla 71,5 milyar dolar oldu.



Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2,6 ile sınırlı değişim gösterdi.



KÜRESEL PİYASALAR



Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış ticaret politikasında yaptığı değişiklikler ve Fed tutanaklarında kullanılan temkinli dilin ardından zayıflayan risk iştahıyla birlikte sert geriledi.



Fed'in 28 ve 29 Ocak tarihlerinde düzenlenen toplantısının tutanaklarına göre yetkililer istihdam piyasasına yönelik riskler yerine genel olarak enflasyon beklentilerine ilişkin yukarı yönlü risklere dikkat çekti.



Piyasaların riskten kaçınmasıyla altın fiyatları tarihi zirveye yükselirken, güvenli liman olarak para birimleri jeopolitik gelişmelerle ilgili endişelerin desteğiyle değer kazandı. Kazanımlara yen öncülük etti.

