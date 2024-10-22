Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor.



Dolar/TL bugün 34,23 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 37,04 seviyesinde el değiştirdi.



2025 yılı bütçe teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1 civarında gelmesini beklediklerini söyledi.

Komisyon başkanı AK Parti Milletvekili Mehmet Muş ise "Bütçe üzerine her türlü görüşü ele alacak ve idareyi mali yönden halk adına denetleyeceğiz." dedi.

IMF, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43 olarak açıkladı. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirildi.

Gecelik faizler, politika faizinin altına kalmaya devam etti. Fazla likidite 540 milyar TL civarında seyretti.



Küresel piyasalarda varlık fiyatlarına ABD'de iki hafta sonra yapılacak başkanlık seçimleri yön verdi.



Son günlerde seçimleri Donald Trump'ın kazanabileceği fiyatlanmaya başladı.



Trump'ın izleyeceği vergi ve ticaret politikalarının enflasyonist olacağı, dolayısıyla ABD'de faizlerin yüksek seyredeceği tahmin edildi.



Uzmanlar, Trump'ın dış ticaret politikalarının da diğer para birimleri üzerinde baskı yaratacağını öngördü.



Dolar, Trump'ın kazanacağı beklentileri ile değer kazandı. Dolar endeksi, 104 seviyesine yakın seyretti.