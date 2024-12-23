Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününde yatay seyretti.



Dolar/TL, bugün 35,21 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 36,72 seviyesinde fiyatlandı.



Bu hafta gözler önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı başladı. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın toplantıda asgari ücrete ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.



TCMB, perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda Merkez parasal gevşeme döngüsünde ilk adımı atması bekleniyor. Ekonomistler, faizde 150 ya da 250 baz puanlık indirim öngörüyor.



Küresel tarafta ise dolar endesi 108,54'lük zirve seviyesinden geriledi. Endeks, haftaya 107,71 civarında başladı.



Geçen hafta Dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle 35,26 ile zirveyi görmüştü.



Bu hafta başlayacak Noel tatilleri ile birlikte küresel piyasalarda işlem hacminin düşmesi bekleniyor.