Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında haftayı yatay seyirde kapatmaya hazırlanıyor.



Dolar/TL güne yüzde 0,14 yükselişle 34,29 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 37,17'den işlem gördü.



İç gündemde bugün ekim ayı reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve 2024 yılı bitkisel üretim ikinci tahmini yer alıyor.



Küresel piyasalarda ABD faiz indirimi hızı ve seçimlerine yönelik beklentiler fiyatlamalarda etkili olmayı sürdürüyor.



Dünya Bankası ile Türkiye'nin finansman paketini genişletmek için görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Kuruluşun Türkiye'ye sağlayacağı finansman tutarı geçen yıl 35 milyar dolara yükselmişti. Görüşmeler neticesinde bu rakamın artırılmasının beklendiği ifade edildi.



Fazla likidite 670 milyar liranın üzerine çıkarak son dönemin en yüksek açığına işaret etti. Neredeyse tüm ay politika faizinin altında kalan gecelik faiz dün günü yüzde 48,5 civarında tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti açıklandı.



Merkez Bankası, öncü göstergelerin kira enflasyonunda gerilemeye işaret ettiğini açıkladı. Ekim enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağı belirtilirken, yukarı yönlü risklere dikkat çekildi.