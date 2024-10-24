Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor.



Dolar/TL güne 34,27 civarında başladı. Euro/TL ise 37,06'dan işlem gördü.



İç piyasada Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttuğu son toplantıya ilişkin özetler takip edilecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da BRICS zirvesi için bulunduğu Rusya'da temaslarına devam edecek.



Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin toplam rezervleri 2 milyar dolar artışla 160 milyara yaklaşarak geçen hafta yeni zirveye ulaştı.



Net rezervlerin de 2 milyar doların biraz üzerinde artışla 60 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplandı.

Küresel piyasalarda ABD faiz indirimi hızı ve seçimlerine yönelik beklentiler fiyatlandı.



Yaklaşan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle tedirginlik sürdü. Dolar endeksi, üç ayın zirvesine yakın seyretti.



Öte yandan Tesla'nın beklentileri aşan kârı ve gelecek yıl hedefleri yatırımcıları biraz rahatlattı.



ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından yatırımcılar, Fed'in yılın geri kalanında gerçekleştireceği iki para politikası toplantısında büyük faiz indirimlerine gidip gidemeyeceğini sorguluyorlar.



Piyasalarda bu yıl yalnızca 40 baz puan faiz indirimi beklediğine işaret edildi.