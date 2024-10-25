Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında haftayı yatay seyirde kapatmaya hazırlanıyor.



Dolar/TL, bugün yüzde 0,11 yükselişle 34,28 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 37,18'den işlem gördü.

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Kammer, Türkiye'deki politika değişiminden etkilendiğini ve ekonomi ekibinin iyi iş çıkardığını açıkladı. Asgari ücret anlaşmalarının yılda bir kez yapılması önerisinde bulundu. Kammer, ücretlerin ileriye dönük bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini bildirdi.



Dünya Bankası ile Türkiye'nin finansman paketini genişletmek için görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Kuruluşun Türkiye'ye sağlayacağı finansman tutarı geçen yıl 35 milyar dolara yükselmişti. Görüşmeler neticesinde bu rakamın artırılmasının beklendiği ifade edildi.

Kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 74,9 ile değişim göstermedi.



Fazla likidite 670 milyar liranın üzerine çıkarak son dönemin en yüksek açığına işaret etti. Neredeyse tüm ay politika faizinin altında kalan gecelik faiz dün günü yüzde 48,5 civarında tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti açıklandı.



Merkez Bankası, öncü göstergelerin kira enflasyonunda gerilemeye işaret ettiğini açıkladı. Ekim enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağı belirtilirken, yukarı yönlü risklere dikkat çekildi.

Küresel piyasalarda ABD faiz indirimi hızı ve seçimlerine yönelik beklentiler fiyatlamalarda etkili olmayı sürdürüyor.

