Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Nisan 2025 dolar - euro fiyatları)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 38,3460'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 38,4230 seviyesinden işlem görüyor.



Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 43,5740'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 51,0740'tan satılıyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,4 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.