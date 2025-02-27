Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Şubat 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,4480 seviyesinden işlem görüyor.



Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4520'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla yatay seyirle 36,4480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 38,2490'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 46,1310'dan satılıyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 106,7 seviyesinde bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine ilişkin endişeler varlık fiyatlamalarını etkilerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Analistler, Trump'ın tarife adımlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğini ve bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde elde ettiği kazanımları gölgeleyebileceğini kaydetti.



Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.



Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 puanın direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.