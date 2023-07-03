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Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2023 dolar - euro fiyatları)

Kurban Bayramı tatili sonrası piyasalarda işlemler yeniden başladı.

Serbest piyasada 26,0370 liradan alınan , 26,0390 liradan satılıyor. 28,3900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 25,7825 lira, euronun satış fiyatı da 28,4917 lira olmuştu.

KABİNE TOPLANTISI YAKINDAN İZLENECEK

İç veri gündeminde bugün Haziran ayına ilişkin PMI verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Haziran'da politika faizini 650 baz puan artırdığı toplantıya ilişkin PPK özetleri takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında olası ekonomi ile ilgili mesajlar da izlenecek.


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