Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay hareketlilik bugün de devam ediyor.



Dolar/TL güne 34,29 civarında başladı. Euro/TL de 37,13 seviyesinde işlem gördü.



Piyasada, bir buçuk gün resmi tatil sonrası bugünden itibaren yeniden işlemler tam gün gerçekleşecek.



İç gündemde bugün ekim ayı ekonomik güven endeksi ve eylül ayı bankacılık sektörü verileri takip edilecek.



Ayrıca 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri de bugün yapılacak.



ŞİMŞEK'TEN BÜYÜME AÇIKLAMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD dönüşü dün Suudi Arabistan'da ikili temaslarda bulundu.



Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda ise jeopolitik gelişmeler ve ABD faiz indirimi hızına ilişkin fiyatlamalar ön planda.



Asya borsaları, Çin hükümetinin ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik adımlarına rağmen hisse piyasalarındaki düşüşün etkisiyle gerilerken dolar üç ayın zirvesine yakın yatay seyretti.



Yatırımcılar dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin için ciddi sonuçları olabilecek çekişmeli ABD başkanlık seçimlerini ve ABD'de faiz indirimi beklentilerini şekillendirecek istihdam verilerini izleyecekler.