Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, güne zirve seviyeden başladı.



Dolar/TL'de yeni zirve 34,7605 ile görüldü. Euro/TL, 36,6176 civarında el değiştirdi. Euro/Dolar paritesi yatay seyirle 1,0518'den işlem gördü.



Türk Lirası, eylül ve ekim aylarında dolar karşısında sınırlı kayıp yaşamıştı. Kasım ayında ABD seçimleri odaklı fiyatlamanın etkisiyle TL'nin değer kaybı yüzde 1,44 oldu.



Dün açıklanan enflasyon verisi aralık ayında faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a geriledi.



Gıda ve alkolsüz içecekler kalemi bir önceki aya göre yüzde 5,1 ile tarihi bir artış kaydetti. Veriler bu ay için faiz indirimi beklentisini zayıflattı ancak tam olarak ortadan kaldırmadı.



İç gündemde bugün TCMB Kasım ayı reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu yer alıyor. TÜİK ayrıca dün açıklanan TÜFE verilerine ilişkin arındırılmış rakamı da bugün açıklayacak.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin atacağı adımlarla ilgili ipucu edinmek üzere Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini bekliyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma izleyecek. Powell'ın bugün 18 Aralık'taki toplantı öncesinde kamu önündeki son açıklamalarını yapması bekleniyor.



Piyasalar, Fed'in bu ay yüzde 72 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Gelecek yılın sonuna kadar toplam 80 baz puan faiz indirimi öngörülüyor.



Ayrıca Güney Kore'de dün sıkıyönetim ilan edilip birkaç saat sonra kaldırılmasıyla yaşanan siyasi kriz sonrasında Asya borsaları yön bulmakta zorlanırken, para birimlerinde dalgalı hareketler görüldü.