Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları enflasyon rakamlarının açıklandığı yeni haftaya yatay seyirle başladı.



Dolar/TL, bugün 34,35 civarında işlem gördü. Euro/TL de 37,47'den el değiştirdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 48,58 olarak açıklandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak gelişmeler olumlu." dedi.



Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranın yeni yılda vergi ve harçlara zam olarak yansıtılması bekleniyor.



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B-'ye yükseltti. Böylece ülke kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin Fitch ve S&P için üç kademe, Moody's için ise dört kademe altına geldi. Ayrıca S&P, Türkiye'de asgari ücret artışı beklentisini yüzde 30 olarak açıkladı.



Cuma günü açıklanacak yılın son enflasyon raporuna yakından takip edilecek. Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlar ile faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında fikir edinilecek.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de başkanlık seçimlerinin yanısıra ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsveç Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.



Başkanlık seçimlerinden bir gün sonra toplantısına başlayacak olan Fed'in 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi bekleniyor.



Harris ve Trump, yarın gerçekleşecek seçimler öncesinde anketlerde neredeyse berabere kaldılar. Seçimi kimin kazandığı oylama bittikten birkaç gün sonra belli olabilir.