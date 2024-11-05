Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir sürüyor.



Dolar/TL, bugün 34,34 civarında işlem gördü. Euro/TL de 37,46'dan el değiştirdi.



Türk Lirası'nın reel değeri, ekim ayında 1,96 puan artışla 64,82'ye yükseldi. Böylece endekste, Mart 2021'den bu yana en yüksek seviye görüldü.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), FUPS Bank, Ziraat Dinamik Banka ve Colendi Bank'a faaliyet izni verdi.

ENFLASYON MERKEZ'İN ELİNİ RAHATLATMADI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 48,58 olarak açıklandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak gelişmeler olumlu." dedi.



Ekonomistlere göre enflasyon verisi TCMB'nin elini rahatlatacak sinyaller vermedi. Piyasalarda bu yıl için faiz indirimi umutları neredeyse tamamıyla rafa kalkmış durumda. İlk faiz indirimi için 2025 yılı ilk çeyreği konuşulmaya başlandı.



Cuma günü açıklanacak yılın son enflasyon raporuna yakından takip edilecek. Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlar ile faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında fikir edinilecek.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de başkanlık seçimlerinin yanısıra ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsveç Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.



Başkanlık seçimlerinden bir gün sonra toplantısına başlayacak olan Fed'in 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi bekleniyor.



Harris ve Trump, yarın gerçekleşecek seçimler öncesinde anketlerde neredeyse berabere kaldılar. Seçimi kimin kazandığı oylama bittikten birkaç gün sonra belli olabilir.