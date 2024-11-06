Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, ABD seçimlerinin izlendiği günde düşüş kaydetti.



Dolar/TL, yüzde 0,11 düşüşle 34,27'den işlem gördü. Euro/TL ise dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 1,95 değer kaybetti ve 36,81'den el değiştirdi. Euro/Dolar ise yüzde 1,8 düşüşle 1,07'den işlem gördü.



İlk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. Piyasalarda da Trump'ın olası zaferi erkenden fiyatlanmaya başladı.



Dolar endeksi, yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'e çıktı.



Türk Lirası'nın ekim ayında dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 0,2'de kaldı.



GECELİK FAİZ YÜKSELİŞTE



Gecelik faiz, yüzde 50 seviyesindeki politika faizinin genel olarak geçen ay boyunca altında kaldı.



Kur korumalı mevduat başta olmak üzere TL'ye yönelim ile birlikte gelen TCMB'nin 100 milyar doları aşan rezerv biriki dönem dönem oluşan likidite fazlasına ana nedeni.



Gecelik faiz dün yüzde 49.93'e yükselirken likidite fazlası da dün 300 milyar TL'nin altına geriledi.