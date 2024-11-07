Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası'ndaki iyimserlik bu sabah da devam ediyor.



Dolar/TL, bugün 34,21'ten işlem gördü. Euro/TL ise yüzde 36,86 değer kaybetti. Euro/Dolar ise yüzde 0,11 düşüşle 1,0741'ten işlem gördü.



Türk Lirası, dün gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. TL, küresel çapta güçlenen dolar karşısında değer kazanabilen nadir para birimlerinden biri oldu.

Yurt içi piyasalarda yarın yılın son enflasyon raporu yakından takip edilecek.



Küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı izlenecek. Piyasalar, Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan düşüreceğini fiyatlıyor.



İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) faizleri 2020'den bu yana ikinci kez düşürerek 25 baz puan büyüklüğünde indirime gitmesi bekleniyor.



Analistlere göre ticaret, göç gibi konularda Türkiye ile ABD'nin anlaşmazlığa düşme olasılığının zayıf olduğuna dikkat çektiler. Bu beklentinin TL'deki iyimserliğin ana nedeni olduğu belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump ile dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini de belirtti.