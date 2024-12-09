Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında sınırlı yükseliş sürüyor.



Dolar/TL, bugün yüzde 0,16 artışla 34,81 civarında işlem gördü. Euro/TL, yüzde 0,21 artışla 36,81'den el değiştirdi.



Gecelik faiz iki aydan fazla süre politika faizi altında kaldıktan yüzde 50,06 seviyesinde tamamladı. Fazla likidite 700 milyar liralık rekor seviyelerden 225 milyar TL civarına indi.



Suriyeli muhaliflerin 13 yıllık iç savaşın seyrini değiştirerek Şam'a girdi. 54 yıllık Esad hanedanlığı sona erdi. Piyasalar Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe maratonunda, Genel Kurul aşaması başladı. Görüşmeler 20 Aralık'a kadar devam edecek. Hükümet adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 yıl sonunda enflasyon oranının TCMB'nin tahmin aralığıyla uyumlu olmasını bekliyoruz." dedi.



Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimini bu ay yapacağına dair beklentileri kasım ayı enflasyon verileri zayıflattı ancak tamamen ortadan kaldırmadı.



Bu kapsamda önemli bir değişken olarak yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri yakından izlenecek.



Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil edecek



Kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Aylıklardaki artışları, aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz." dedi.



İşçi kesimi asgari ücrette insan onuruna yakışan ciddi bir artış istediklerini vurguladı.