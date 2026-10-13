Dolar kuru için kritik saatler: Fed kararı öncesi dolar endeksi sıçradı

ABD dolar endeksi 102,5 civarında seyrederek, yatırımcıların Fed 'in para politikası görünümünü etkileyebilecek önemli enflasyon raporlarını beklemesiyle Nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyesine yakın kaldı.

ABD tüketici fiyat endeksi yarın, üretici enflasyon verileri ise Perşembe günü açıklanacak. Piyasalar şu anda Fed 'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yaklaşık yüzde 88 olarak değerlendiriyor.

Yatırımcılar ayrıca mevcut konut satış verilerini ve Fed yetkilileri Christopher Waller, Tom Barkin ve Susan Collins'in Salı günü yapacakları açıklamaları da değerlendirecekler. Dolar , ABD'nin Yemen'de İran destekli Husi militanlarına karşı mücadelede Suudi Arabistan'a yardım etmeyi düşünmesi ve yakın zamanda ilan edilen Rusya-Ukrayna "enerji ateşkesinin" ihlal edilmesiyle birlikte artan jeopolitik gerilimler arasında güvenli liman talebinden ek destek aldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,3058 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,2965 lira, en yüksek de 49,3878 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,3660 liradan işlem geçiyor.