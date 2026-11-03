Dolar kuru için kritik veriler bekleniyor

ABD dolar endeksi, yatırımcıların ABD ara seçimleri öncesinde temkinli davranmasıyla önceki seansta artan oynaklığın ardından 101,8 civarında istikrar kazandı. Tahmin piyasaları şu anda Demokrat Parti'nin ABD Senatosu'nun kontrolünü ele geçirme olasılığını yüzde 74 olarak gösteriyor; ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti, İran çatışmasıyla bağlantılı yüksek enerji fiyatları nedeniyle artan siyasi baskıyla karşı karşıya.

Yatırımcılar ayrıca, işgücü piyasası koşullarına ilişkin yeni bilgiler sağlayabilecek ve Fed'in para politikası beklentilerini etkileyebilecek olan, bu hafta açıklanacak yakından takip edilen ABD istihdam raporunu da bekliyor.

Piyasalar şu anda, Ekim ayındaki duraklamanın ardından Aralık ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 73 olarak fiyatlıyor. Bu arada, Ortadoğu'daki gelişmeler döviz piyasalarını etkilemeye devam etti; ABD ve İran arasında diplomatik ilerleme işaretleri arasında düşen petrol fiyatları, güvenli liman varlığı olarak dolara olan talebi azalttı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,9701 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,9676 lira, en yüksek de 50,0028 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,0001 liradan alıcı buluyor.