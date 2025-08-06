Dolar ne durumda? İşte son rakamlar

Dolar endeksi 98,8 civarında seyrederek, yatırımcıların karışık ekonomik veriler ve yeniden artan ticaret gerilimleri arasında Federal Rezerv'in politika görünümünü değerlendirmesiyle hafta boyunca yatay seyretti.



ISM verileri, ABD hizmet sektörü faaliyetlerinin Temmuz ayında neredeyse durma noktasına geldiğini, beklentilerin altında kaldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomik yükünü vurguladığını gösterdi.



Bu arada Trump, hafta sonuna kadar Fed Yönetim Kurulu'ndaki boşluğu dolduracak bir aday açıklayacağını ve aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek olası isimlerin listesini daraltacağını söyledi.



Piyasalar, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ve yıl sonuna kadar yaklaşık 60 baz puanlık bir gevşemenin beklendiğini fiyatlamaya devam etti. Ticaret cephesinde Trump, ilaç ithalatına yüzde 250'ye varan gümrük vergileri ve yarı iletkenlere potansiyel vergiler uygulama tehdidinde bulundu.



DOLAR/TL NE DURUMDA?



Dolar kuru güne 40.6598 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.6502 lira, en yüksek de 40.6904 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 40.6724 liradan işlem görüyor.