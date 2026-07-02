Dolar ne kadar? Gücünü koruyor

Dolar endeksi, bir önceki seansta artan oynaklığın ardından 101,4 civarında küçük bir değişiklik gösterdi. Yatırımcılar, işgücü piyasası koşullarına ilişkin yeni bilgiler ve Fed'in politika görünümüne dair daha fazla netlik için Haziran ayı istihdam raporunu temkinli bir şekilde bekliyordu.

Dün açıklanan veriler, ABD'de özel sektördeki istihdamın geçen ay beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterdi. Fed Başkanı Kevin Warsh ayrıca, enflasyon beklentilerinin geçen ay azaldığını ve faiz oranlarını artırmak için aciliyet olmadığını belirtti.

Bununla birlikte, merkez bankasının fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi. Piyasalar, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 60'ın üzerinde fiyatlamaya devam ediyor.

Dolar, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarının artmasına ve ABD-İran arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dair işaretlere rağmen dirençli kaldı; bu durum petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon endişelerini azalttı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,6314 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,5951 lira, en yüksek de 46,7062 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,6913 liradan işlem görüyor.