Dolar neden 2 ayın zirvesine yakın seyrediyor?

Dolar endeksi 101,4 civarında işlem gördü ve ay boyunca yaklaşık yüzde 2'lik bir artış gösterme yolunda ilerliyordu. Bu artış, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesi, ABD ekonomisinin dirençli olması ve Fed yetkililerinden gelen şahin sinyallerin faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle desteklendi.

ABD-İran müzakereleri çıkmaza girmişken petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor; ancak Ortadoğu'dan gelen enerji akışındaki iyileşme işaretleri arz endişelerini hafifletti. Bu arada, Fed yöneticisi Michael Barr, enflasyonu dizginlemek için ek faiz artırımlarının muhtemelen gerekli olacağı görüşünü yineledi; New York Fed Başkanı John Williams ise "bu yılın sonlarında" bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini söyledi.

Piyasalar şu anda önümüzdeki 12 ay içinde Fed'in yaklaşık yüzde bir oranında faiz artırımı yapmasını fiyatlıyor. Yatırımcılar şimdi, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan bugünkü PCE fiyat endeksi raporunu ve ardından Cuma günü yakından takip edilen aylık istihdam raporunu bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,9882 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,9856 lira, en yüksek de 49,0229 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,0108 liradan alıcı buluyor.