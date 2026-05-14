Dolar rekor kırdı, işte son durum

Dolar endeksi 98,5 civarında seyretti ve İran savaşıyla bağlantılı olarak hızlanan ABD enflasyonunun, Fed 'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı veya potansiyel olarak artıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle bu hafta keskin bir yükseliş gösterdi.

Dün açıklanan veriler, ABD toptan enflasyonunun Nisan ayında 2022'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini ortaya koyarken, Salı günü açıklanan tüketici enflasyonu da geçen ay yüzde 3,8'e yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Piyasalar artık bu yıl Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını tamamen fiyatlandırdı ve yıl sonundan önce faiz artırımına daha yüksek bir olasılık atfediyor. Bu arada, ABD Senatosu Çarşamba günü Kevin Warsh'ı Fed başkanı olarak kıl payı onayladı ve yatırımcılar onun merkez bankasının bağımsızlığını koruyup koruyamayacağını değerlendiriyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi planlanıyor ve görüşmelerin devam eden İran çatışmasından ziyade ticaret ilişkilerine odaklanması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,4162 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,3981 lira, en yüksek de 45,4516 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,4292 liradan alıcı buluyor.