Dolar rekora mı gidiyor: Döviz kurlarında son durum

İran ile İsrail arasında artan askeri ve diplomatik gerginlik, döviz piyasalarında hareketliliğe yol açtı. Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında sınırlı ama istikrarlı bir yükseliş eğilimi gözlemleniyor.



Jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman arayışına yöneldiği bilinirken, Dolar ve Euro kurunda yukarı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, döviz kurlarında ani değişimlerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Dolar 40 TL sınırında



EURO VE STERLİN'DE YUKARI YÖNLÜ SEYİR SÜRÜYOR

Euro/TL kuru 45,78 seviyesinden işlem görürken, İngiliz Sterlini de 53,55 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Küresel haber akışına duyarlı hareket eden piyasalar, belirsizlik ortamında yüksek volatilite riski taşıyor.

20 Haziran 2025 Güncel Döviz Kurları



• Dolar alış: 39,6523 TL



• Dolar satış: 39,6728 TL



• Euro alış: 45,7113 TL



• Euro satış: 45,7870 TL



• Sterlin alış: 53,4685 TL



• Sterlin satış: 53,5535 TL

