Dolar sakin seyrediyor

Dolar endeksi Çarşamba günü 99,6 civarında pek değişmedi ve yatırımcıların yol gösterici temel ekonomik verileri beklemesiyle, kısa vadeli bir Fed faiz indirimi beklentilerinin yumuşamasıyla haftanın başından bu yana elde ettiği kazanımları korudu.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 47 olarak fiyatlıyor; bu oran bir ay önce yüzde 90'ın üzerindeydi. Birkaç Fed yetkilisi enflasyonist riskler nedeniyle daha fazla faiz indirimine karşı uyarıda bulunurken, Fed yetkilisi Christopher Waller işgücü piyasasındaki zayıflık belirtileri göz önüne alındığında faiz indirimine desteğini yineledi.

Çalışma Bakanlığı'nın son verileri, 18 Ekim'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvurularının 232 bin olduğunu, devam eden başvuruların ise 1 milyon 957 bin olduğunu ve Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. Merakla beklenen Eylül ayı istihdam raporu Perşembe günü yayınlanacak. Piyasalar ayrıca tüketici harcamaları konusunda ipuçları için büyük ABD perakendecilerinin kazançlarını izleyecek.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,3335 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,3073 lira, en yüksek de 42,3595 lirayı gördü. Şu sıralar 42,3559 liradan işlem geçiyor.