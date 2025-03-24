Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından borsa ve dövizde hareketlilik yakından takip ediliyor.



Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 38 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 41,32 civarında el değiştiriyor.



Geçen hafta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dolar 41 lira, euro ise 45 lira ile rekor kırmıştı.



Borsa İstanbul'da ise satışlar hızlanmıştı. BIST 100, geçen hafta yüzde 15'in üzerinde yakın değer kaybıyla 9 bin puana kadar gerilemişti.



EKONOMİ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ



Piyasalarda yaşanabilecek hareketlilik nedeniyle dün bazı adımlar devreye alındı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.



Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği arasında teknik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.



AÇIĞA SATIŞ YASAKLANDI



Borsa İstanbul'da bir ay süre ile açığa satış yasaklanırken, pay geri alımını kolaylaştıran kararlar açıklandı



Pay piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürüldü.

Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi.



Söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım işlemlerinin daraltılmasının hedeflendiği belirtildi.

