Dolar ve euro tarihi zirvesinden ne kadar uzakta?

Döviz kurlarında volatilite devam ediyor. İç dinamikler ve dış gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor.



ABD ekseni etrafında gelişen ve küresel piyasaları etkileyen hamleler diğer ülke para birimlerine de yansıyor.



DOLAR VE EURO TARİHİ ZİRVESİNDEN NE KADAR UZAKTA?



Dolar ve euro geçtiğimiz mart ayında hızlı yükselmiş, ardından gelen müdahalelerin etkisiyle gerilemişti.



Dolar kuru 19 Mart 2025 tarihinde 41.5297 liraya kadar yükselmişti ve günümüzde 38.8420 lira seviyelerinde işlem görüyor. Başka bir deyişle dolar tarihi zirvesine yüzde 7 civarında uzakta bulunuyor.



Euro ise 19 Mart 2025 tarihinde 45.2004 liraya yükselmişti. Bugün 44.0434 liradan işlem görüyor. Başka bir deyişle tarihi zirvesinden yüzde 2.6 oranında geride bulunuyor.