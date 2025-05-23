Dolar ve euroda tarihi zirveye ramak kaldı

Döviz kurlarında haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyir izleniyor.



Dolar 39 lirayı aştı ve tarihi yüksek seviyesine ulaşmasına yüzde 6 kaldı.



Dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. 19 Mart 2025 tarihinde 41 lirayı aşan dolar bugün 39.1036 liraya kadar yükseldi.



Böylece doların tarihi zirvesine ulaşmasına sadece yüzde 6’lıkyükseliş yeterli olacak.



EURO DA TARİHİ ZİRVESİNE YAKLAŞTI



Euro kurunda da yükseliş gözlemleniyor.



Euro 19 Mart 2025 tarihinde 44.8802 liraya ulaşmış ve rekor kırmıştı. Şu sıralar 44.1520 liradan işlem görüyor ve tarihi zirvesinden sadece yüzde 1.6 geride bulunuyor.

