Dolar yatay seyrediyor

Dolar endeksi 99,6 civarında çok az değişti ve yatırımcılar rekor uzunluktaki ABD hükümet kapanışının sona ermesine ilişkin gelişmeleri beklerken bu hafta şimdiye kadar yatay hareket etti. Senato, federal hükümeti yeniden açmak ve 40 günlük kapanışı sona erdirmek için bir yasa tasarısını kabul ederek gereken 60 oyu kıl payı aldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, yasa tasarısının Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nden geçip imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilebileceğini söyledi.

Bu arada, geçen haftaki veriler ABD ekonomisinin Ekim ayında istihdam kaybı yaşadığını, tüketici güveninin ise Kasım ayı başında 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi ve bu durum, Federal Rezerv'in yakın vadede faiz indirimi yapacağı yönündeki bahisleri destekledi. Yatırımcılar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir Fed indirimi için yaklaşık yüzde 64 olasılık öngörüyor. Fed Başkanı Stephen Miran ise düşen enflasyon ve artan işsizlik ortamında daha büyük bir yarım puanlık indirim çağrısında bulundu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,2345 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,2000 lira, en yüksek de 42,2531 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,2299 liradan alıcı buluyor.