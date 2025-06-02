Dolar yatırımcıları dikkat! Korelasyon bozuldu... Neler bekleniyor

Financial Times'ın haberine göre, ABD devlet tahvili getirileri ile dolar arasındaki yakın ilişki, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken politikalarına tepki olarak Amerikan varlıklarına soğuk bakmasıyla bozuldu.



FT, "Devlet borçlanma maliyetleri ve para biriminin değeri son yıllarda birbiriyle uyumlu hareket etme eğiliminde olmuş, yüksek getiriler genellikle güçlü bir ekonomiye işaret etmiş ve yabancı sermaye girişlerini çekmiştir" dedi.

DOLAR DÜŞTÜ, FAİZ ARTTI



Ancak Trump'ın "kurtuluş günü" tarifelerinin Nisan ayı başında açıklanmasından bu yana, 10 yıllık getiri yüzde 4,16'dan yüzde 4,42'ye yükselirken, dolar para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında yüzde 4,7 değer kaybetti. Bu ay, ikisi arasındaki korelasyon yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi.



UBS G10 FX stratejisi başkanı Shahab Jalinoos, "Normal şartlar altında, (yüksek getiriler) ABD ekonomisinin güçlü performans gösterdiğinin bir işaretidir. Bu da ABD'ye sermaye girişi için caziptir. Ancak ABD borçları daha riskli olduğu için, mali kaygılar ve politika belirsizliği nedeniyle getiriler yükseliyorsa, aynı zamanda dolar zayıflayabilir" diye konuştu ve bunun "gelişmekte olan piyasalarda daha sık görülen" bir model olduğunu söyledi.



YUNANİSTAN VE İTALYA ÖRNEĞİ



Apollo'nun baş ekonomisti Torsten Sløk tarafından yapılan analiz, bir krediyi temerrüde karşı korumanın maliyetini yansıtan ABD hükümeti kredi temerrüt takas spreadlerinin Yunanistan ve İtalya'ya benzer seviyelerde işlem gördüğünü öne sürdü.



Trump'ın Fed Başkanı Jay Powell'a yönelik saldırıları da piyasayı ürküttü. Başkan bu hafta Powell'ı Beyaz Saray'a çağırdı ve merkez bankacısına faiz oranlarını düşürmemekle hata yaptığını söyledi.

"DOLAR KURUMSAL GÜVENLİĞİNDEN UZAKLAŞIYOR"



Citadel Securities'in küresel kur işlemleri başkanı Michael de Pass, "ABD dolarının gücü kısmen kurumsal bütünlüğünden geliyor: hukukun üstünlüğü, merkez bankacılığının bağımsızlığı ve öngörülebilir politika. Bunlar doların rezerv para birimi olmasını sağlayan bileşenlerdir. Son üç ay bunu sorgulattı. Şu anda piyasalar için en büyük endişe, doların kurumsal güvenilirliğinden uzaklaşıp uzaklaşmadığımızdır" diye konuştu.