Dolar yatırımcıları üzülecek... Önemli tahmin açıklandı

JP Morgan, ABD Doları'nın önümüzdeki 12 ayda zayıflamasını bekliyor. Kurum, Dolar Endeksi'nin (DXY) bu süre zarfında yüzde 5,7 oranında düşeceği öngörüsünde bulundu.



Banka, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlama eğilimine girdiğine dikkat çekerek, son verilerin de bu yumuşamayı teyit ettiğini belirtti. JP Morgan'a göre, ABD'nin ekonomik büyümesi önümüzdeki dönemde hem gelişmiş ülkelere kıyasla daha zayıf olacak hem de birçok gelişmekte olan ülkenin gerisinde kalacak.



Ayrıca, ABD dışında uygulanan büyümeyi destekleyici mali politikaların da dolar üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

