Dolar yeni rekora hazırlanıyor

Dolar endeksi 99,3'ün üzerine çıkarak geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yatırımcılar, hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ve Federal Rezerv politikasına ilişkin beklentileri daha iyi yönlendirecek bir dizi ABD ekonomik verisine hazırlanıyor.

Yakından takip edilen Eylül ayı istihdam raporu Perşembe günü açıklanacak ve piyasalar diğer göstergeler için güncellenmiş bir takvim bekliyor. Bu arada, bu haftaki önemli özel sektör raporları arasında anlık S&P PMI'ları, mevcut konut satışları, NAHB konut endeksi ve haftalık ADP istihdam toplamı yer alıyor.

Bazı Fed yetkilileri, Aralık ayında bir faiz indirimi gerekliliği konusunda şüphelerini dile getirirken, bazıları bu fikri tamamen reddetti. Piyasalar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığı yaklaşık yüzde 46 olarak öngörüyor; bu oran bir ay önceki yaklaşık yüzde 88'den keskin bir düşüş. Dolar genel olarak değer kazandı ve en güçlü kazançlar Yeni Zelanda ve Avustralya doları karşısında geldi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,3164 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,2446 lira, en yüksek de 42,3333 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,3333 liradan işlem görüyor.