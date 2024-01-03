Dolar, yeni yıla güçlü başladı

Dolar endeksi, dün yüzde 0,8 yükselişle mart ayından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti. Yıla 100 puan civarında giren dolar endeksi, itibarıyla yeniden 102 bandını aştı.



Doların diğer para birimleri karşısındaki yükselişinde Fed faiz indirimine yönelik beklentilerin yavaşlaması ve Kızıldeniz'de yaşanan gerilim artması etkili oldu. Hazine tahvil getirilerindeki toparlanma da doları destekledi.



Piyasaların Fed'in mart ayında faiz indirimine gideceğini beklentisi yüzde 90 seviyelerinden yüzde 70 civarına geriledi.



Yatırımcılar bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarında Fed'in para politikasına dair mesajlarını arayacak.



Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Ocak 2024 dolar - euro fiyatları) Haberi Görüntüle