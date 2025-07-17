Dolar yeniden güçleniyor

ABD dolar endeksi, Perşembe günü yaklaşık 98,7'ye yükseldi ve önceki günkü dalgalı seansın ardından, Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen endişelerle düşüşle kapandı.



Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine dair haberlerle sarsıldı, ancak Trump'ın bunu "çok düşük bir ihtimal" olarak reddetmesinin ardından çalkantı yatıştı.



Veri cephesinde, üretici enflasyon verileri beklenenden düşük geldi ve bu da yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi yapılması yönündeki argümanı destekledi.



Yatırımcılar şimdi daha fazla bilgi için bugün açıklanacak perakende satış verilerini bekliyor.



Ticaret gelişmelerinde Trump, Salı günü Endonezya ile bir anlaşmaya varacağını açıklamasının ardından Çarşamba günü ABD'nin Japonya'dan ithalata muhtemelen yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi ve Hindistan ile olası yeni bir ticaret anlaşmasına işaret etti.



Euro/dolar paritesi 1.1582 seviyelerine geriledi ve yüzde 0.50 oranında kayıpla işlem görüyor.