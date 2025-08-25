Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar endeksi 98'e doğru tırmandı ve yatırımcıların Federal Rezerv politikasının görünümünü değerlendirmeye devam etmesiyle önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Cuma günü, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşmasında faiz indirimlerinin ufukta olabileceği sinyalini vermesinin ardından endeks yaklaşık yüzde 1 düştü.



Powell, işsizliğin düşük seyretmesine rağmen işgücü piyasasına yönelik risklerin arttığını ve para politikasının hâlâ "kısıtlayıcı" olduğunu vurgulayarak, ayarlamaların gerekli olabileceğini belirtti.



Ayrıca, ekonomik manzarayı yeniden şekillendiren temel faktörler olarak vergi, ticaret ve göç politikalarındaki değişikliklere işaret etti.



Piyasalar şu anda Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen hafta bir ara yaklaşık yüzde 75'ti. Dikkatler, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin Cuma günü açıklanmasına çevrilecek.



DOLAR/TL NE KADAR?



Dolar güne 40.9918 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.9357 lira, en yüksek de 41.0176 lira seviyesine yükseldi. Şu sıralar 40.9750 liradan alıcı buluyor.