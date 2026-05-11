Dolar yükselişe geçti

ABD dolar endeksi 98 civarına yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. ABD ve İran'ın 10 haftalık çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulmakta zorlanması, güvenli liman para birimine olan talebi destekledi. ABD Başkanı Donald Donald Trump, İran'ın barış teklifine verdiği yanıtı "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Tahran'ın, nükleer altyapısını sökmeyi reddederken, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını üçüncü bir ülkeye devretmeyi teklif ettiği bildirildi.

Ekonomik tarafta ise, Cuma günü açıklanan veriler, ABD'de Nisan ayında tarım dışı istihdamın 115 bin arttığını gösterdi. Bu, 62 binlik artış beklentisinin oldukça üzerinde olup, Federal Rezerv'in bu yıl faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını güçlendirdi.

Yatırımcılar şimdi, yükselen petrol fiyatlarının ekonomideki daha geniş fiyat baskılarına nasıl yansıdığına dair daha fazla bilgi sunacak olan Nisan ayı ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,3567 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,3556 lira, en yüksek de 45,3847 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,3793 liradan alıcı buluyor