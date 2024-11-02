Dolar zengini iller belli oldu: İlk sıra İç Anadolu'dan

Türkiye'de döviz mevduatları gerilerken, bazı illerde artmaya devam etti.



Ekonomide uygulanan politikalar döviz mevduatlarını geriletti.



Döviz tevdiat hesaplarının toplamdaki payı bir yılda 3 puan düştü, yüzde 35,1'e indi. Ancak bazı illerde döviz alımı sürdü.



AKSARAY DÖVİZ MEVDUATINDA BİRİNCİ



Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Aksaray döviz mevduat artışında ilk sırada yer aldı.



Kentte bir senede döviz mevduatın toplamdaki payı yüzde 48,9'dan yüzde 49,3'e çıktı.



Bir başka deyişle Aksaray'da vatandaşların yaptığı tasarrufların yaklaşık yarısını döviz oluşturdu.



Aksaray'ı yüzde 48,2 ile Bingöl, yüzde 47,2 ile Elazığ, yüzde 46,3 ile Karaman ve yüzde 46,1 ile Bayburt izledi.



Onların ardından yüzde 46 ile Yozgat, yüzde 45 ile Nevşehir, yüzde 44,4 ile Kütahya, yüzde 44,1 ile Gümüşhane ve yüzde 42,9 ile Çorum geliyor.



İstanbul'da mevduatların yüzde 35,9'u döviz cinsi oldu. Ancak kent, Türkiye'deki toplam döviz mevduatlarının yüzde 45,3'üne sahip.



İkinci sırada ise yüzde 14,1 pay ile Ankara var.

