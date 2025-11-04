Dolara Fed dopingi

Dolar endeksi 100'e doğru tırmanarak üç ayın en yüksek seviyelerinde gezindi. Fed yetkilileri, faiz indirimlerinin devam etmesi konusunda temkinli davranarak yatırımcıları ek gevşeme beklentilerini düşürmeye yöneltti. Fed yöneticisi Lisa Cook, işgücü piyasasındaki artan riskleri kabul etti ancak Aralık ayında bir faiz indirimini desteklemekten kaçındı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun başlıca endişesi olmaya devam ettiğini söyledi.



Bu açıklamalar, geçen haftaki faiz indiriminin ardından geldi. Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık ayında bir başka faiz indiriminin kesin olmadığı konusunda uyardı. Piyasalar, gelecek ay ek bir indirim ihtimalinin yaklaşık yüzde 65 olduğunu öngörüyor; bu oran bir önceki haftaki yüzde 94'ten düştü. Bu arada, son ISM İmalat PMI verileri, beklenenden daha derin bir daralma ve daha hafif fiyat baskıları gösterdi. Yatırımcılar, işgücü piyasası koşullarına dair yeni bilgiler için ADP istihdam ve Challenger işten çıkarma raporlarını bekliyor. Dolar genel olarak güçlendi ve çoğu önemli para birimine karşı ayların en yüksek seviyelerine ulaştı.



DOLAR NE KADAR?



Dolar güne 42,0494 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,0474 lira, en yüksek de 42,0898 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,0739 liradan alıcı buluyor.