Dolara ne oluyor? 3 yılın dibinde

Dolar, faiz indirimi beklentileriyle ilgili endişeler nedeniyle döviz sepeti karşısında son üç yılın yeni en düşük seviyesine geriledi.



ING'den Francesco Pesole gelecek ABD verilerinin yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini ve dolayısıyla doların kayıplarını sınırlandırabileceğini söyledi.



Pesole Perşembe günü açılacak tarım dışı istihdam verilerinin istihdam artışında kademeli bir yavaşlamaya işaret edebileceğini ancak Temmuz'da faiz indirimi beklentisi için büyük beklenti oluşturmaya yeterli olmayabileceğini belirtti.

