Dolara olan talep geriliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma teklifiyle ilgili Washington ve Avrupa arasında artan gerilimler ABD varlıklarına olan güveni zedelediği için, dolar endeksi önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından günü 99 civarında seyretti.

Trump, hafta sonu, Grönland için bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, plana karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesinin 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Avrupalı ​​liderler bu söylemi kabul edilemez olarak kınarken, olası misilleme seçeneklerini değerlendirdiler.

Analistler, Avrupa'nın önemli kamu sektörü hisseleri de dahil olmak üzere yaklaşık 10 trilyon dolarlık ABD tahvili ve hissesine sahip olduğunu ve bunun yoğunlaşan bir ticaret anlaşmazlığında kaldıraç olarak kullanılabileceğini belirtti. Bu arada, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan PCE fiyat endeksleri, 3'üncü çeyrek GSYİH'sının bir başka tahmini, S&P PMI'ları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi de dahil olmak üzere önemli ABD verilerine odaklanıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,2566 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,2563 lira, en yüksek de 43,2850 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,2753 liradan işlem görüyor.