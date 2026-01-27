Dolara Yen baskısı. 4 aylık dipten çıkamıyor

Dolar endeksi, art arda üç seanslık düşüşün ardından 97 civarında tutunarak, Federal Rezerv'in iki günlük politika toplantısının günün ilerleyen saatlerinde başlamasıyla birlikte dört aydan fazla bir süredir en zayıf seviyesine yakın seyretti.

Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak siyasi baskıdan bağımsızlığına ilişkin endişeler odak noktasında kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvercin bir adayı aday göstermesi muhtemel olduğu için, bu hafta yeni bir Fed başkanının açıklanabileceği yönünde spekülasyonlar artıyor.

Dolar ayrıca, Demokrat liderlerin ek İç Güvenlik ödenekleri içermesi halinde 1,2 trilyon dolarlık bir fonlama paketini engelleme tehdidinde bulunmasının ardından, bir başka hükümet kapanması korkusuyla da baskı altına girdi. Ek olarak, jeopolitik ve ticari gerilimler "Amerika'yı sat" ticaretini güçlendirirken, ABD ve Japon yetkililerinin olası ortak para müdahalesi spekülasyonları Yen'i güçlendirdi ve doları baskı altında tuttu.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ PARA BİRİMLERİNİN AĞIRLIKLARI NE KADAR?

Doları baskı altına alacak en güçlü para birimi Euro olarak karşımıza çıkıyor ve endeksteki ağırlığı yüzde 57,6 seviyesinde. Euro'yu Japon Yeni yüzde 13,6, İngiliz Sterlini yüzde 11,9, Kanada Doları yüzde 9,1, İsveç Kronu yüzde 4,2, İsviçre Frangı ise yüzde 3,6 oranında ağırlığa sahip durumda.