Dolarda 14 yıldır olmayan oldu. Uzmanlardan kritik tavsiyeler

Fon yöneticileri, öngörülemeyen ABD politikalarının yol açtığı hasarın en büyük yükünü dolar çektiği için, dolara karşı son on yıldan fazla süredir görülen en kötümser tavrı sergiliyorlar.

Dolar, euro ve sterlin de dahil olmak üzere emsallerinden oluşan bir sepet karşısında bu yıl yüzde 1,3 değer kaybetti (2025'te beklenen yüzde 9'luk düşüşün üzerine) ve dört yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Bank of America'nın yayınladığı bir ankete göre, fon yöneticilerinin dolara olan maruziyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı gümrük vergileriyle dünyayı tedirgin ettiği geçen Nisan ayındaki en düşük seviyenin altına düştü.

14 YILIN EN OLUMSUZU

Araştırma, yöneticilerin dolara ilişkin pozisyonlarının, verilerin mevcut olduğu en eski yıl olan 2012'den bu yana en olumsuz seviyede olduğunu ortaya koydu.

Bu değişim, Trump'ın agresif jeopolitik eylemleri ve Federal Rezerv gibi kurumlara uyguladığı baskının, ülkenin dünyanın sermayesi için bir sığınak olma cazibesi konusunda endişeleri artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

CME Group'un opsiyon verilerine göre, bu yılın başından bu yana döviz kuruna karşı yapılan bahisler, dolara yönelik olumlu bahisleri geride bırakarak 2025'in dördüncü çeyreğindeki durumu tersine çevirdi.

Büyük varlık yöneticileri, doların değer kaybetmesinin, emeklilik fonları gibi "gerçek para yatırımcıları"nın ya daha fazla zayıflamaya karşı korunma ya da dolar varlıklarına olan maruziyetlerini azaltma arzusunun artmasını yansıttığını söyledi.

Doların euro karşısında daha fazla değer kaybedeceğine dair bahisler, yani risk tersine çevirmeleri olarak adlandırılan eğilimler, son on yılda yalnızca Covid-19 pandemisi sırasında ve Trump'ın geçen Nisan ayındaki gümrük vergisi açıklamalarından sonra görülen seviyelere ulaştı.

DOLAR NEDEN GÜÇ KAYBEDİYOR?

FT 'nin haberine göre, Varlık yönetimi devi Vanguard'ın küresel faiz oranları başkanı Roger Hallam, "Geçtiğimiz yıl yaşanan dalgalanmaların bir kısmı, yatırımcıların ABD varlıkları üzerindeki tarihsel olarak düşük riskten korunma oranlarını sorgulamalarına yol açtı" dedi.

ABD'nin tahsisatlarının ve riskten korunma pozisyonlarının bu şekilde yeniden değerlendirilmesinin, doların son dönemdeki düşüşünün "temel etkenlerinden" biri olduğunu da sözlerine ekledi.

JPMorgan Asset Management'ın küresel sabit gelir, döviz ve emtia yatırımlarından sorumlu uluslararası baş yatırım sorumlusu Iain Stealey, "Doların buradan itibaren zayıflayabileceği bir ortam görüyoruz" dedi. JPMorgan, son haftalarda dolara karşı bir bahis oluşturmuştu.

FAİZ YÜKSEK OLSA DA İNDİRİM BEKLENTİLERİ VAR

ABD faiz oranları Euro Bölgesi ve Japonya gibi diğer büyük ekonomilere göre daha yüksek kalmaya devam etse de, yatırımcılar Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimi yapması beklentisiyle bu farkın daralacağını öngörüyor.

Stealey, yakın zamana kadar diğer para birimlerine göre daha yüksek faiz getirisi sağladığı için doları destekleyen carry trade'e atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Dolar artık o kadar aşırı değerlenmiş değil, ancak Fed'in faiz indirimlerine devam ettiği bir ortam görüyoruz... ve carry trade avantajı zamanla aşınıyor."

WARSH'IN ADAYLIĞI ENDİŞELERİ AZALTTI

Merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeleri giderebilecek ortodoks bir aday olarak görülen Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına aday gösterilmesi, başlangıçta Trump'a sadık birinin faiz oranlarını pervasızca düşürebileceğinden endişe duyan birçok yatırımcıyı rahatlattı.

Ancak ABD Başkanı, Warsh'a şimdiden baskı yapıyor ve bu ay NBC News'e verdiği demeçte, faiz oranlarını artırmaktan yana olsaydı "bu görevi alamayacağını" söyledi.

BofA analistleri, Warsh'ın adaylığının "dolara olan talebi artırmadığını veya ABD varlıklarına ilişkin iyimserliği yenilemediğini" belirtti.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ BİTMİYOR

Ocak ayında Grönland krizi yaşandığında, Trump'ın NATO müttefiklerine karşı hem askeri müdahale hem de ek gümrük vergileri tehdidinde bulunmasıyla, bazı küresel yatırımcıların ABD varlıklarından çekilebileceği beklentileri artmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent daha sonra "Avrupalıların ABD varlıklarını satacağı fikrine" karşı çıkarken, bazı yöneticiler zaten sermaye çıkışlarının yaşandığını belirtti.

Schroders'ta çoklu varlık fon yöneticisi olan Caroline Houdril, "Yabancı ABD doları sahiplerinin sermayelerini kendi para birimlerine geri çekmesiyle birlikte, geri dönüş akışlarında artış görüyoruz" dedi.

Washington'ın geçen yıl Arjantin pesosunu dolara karşı destekleme hamlesi ve geçen ay bankaların yen-dolar kurlarına uyguladığı sözde "kur kontrolü", ABD'nin doları zayıflatmaya yönelik olası bir planı olduğuna dair endişeleri artırdı.

Trump'ın Ocak ayında para birimindeki düşüşün "harika" olduğuna dair yorumu belirsizliği daha da artırdı.

Bu açıklamalar üzerine Bessent, yönetimin Washington'ın geleneksel "güçlü dolar politikasını" sürdürdüğünü ve döviz piyasasına herhangi bir müdahale planlamadığını belirtti.

Aberdeen Group'un yatırımlardan sorumlu CEO'su Xavier Meyer, "Yönetim içinde ve çevresinde, daha zayıf bir doların ABD ihracatı ve daha geniş kapsamlı yeniden sanayileşme çabası için faydalı olacağını düşünen birçok kişi var" dedi.

Bunun, piyasaların olası bir ABD-Japonya döviz müdahalesi ihtimalini "bu kadar ciddiye almasında" etkili bir faktör olduğunu da sözlerine ekledi.